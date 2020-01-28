شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة على الطريق.. ديفندر الإسماعيلى: فييرا قالى هتكون الأفضل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قطاعات الناشئين العديد من المواهب الكروية التى تحتاج لفرصة المشاركة تحت الأضواء والمتابعة الجماهيرية، لإثبات جدارتهم وإظهار قدراتهم الحقيقية داخل المستطيل الأخضر.

ومن بين هذه المواهب محمد بيومى لاعب وسط النادى الإسماعيلى، والذى فرض نفسه على التواجد بين الفريق الأول رغم أنه لم يكمل بعد عامه الـ20، ليثبت أقدامه فى تشكيل الدراويش يوماً بعد يوم منذ أن صعده فييرا المدير الفنى السابق للإسماعيلى إلى الفريق الأول.

تاريخ الميلاد: 7 / 4 / 2000

المركز فى الملعب: لاعب وسط وجناح أيمن وظهير أيمن

حلم الاحتراف: فى الدورى الخليجى أو أوروبا خاصة فى مانشستر سيتى أو أرسنال

المثل الأعلى: محلياً حسنى عبد ربه وعمرو السولية وعالمياً بوسكيتس

شارك فى: 16 مباراة مع الفريق الأول حتى الآن وغاب عن مباراتين فقط للإصابة

ومع الناشئين لعب بيومي أكثر من 80 مباراة على مدار تواجده في القطاع وسجل 12 هدف

انضم محمد بيومي إلى ناشئين النادي الاسماعيلي في سن الـ 8 سنوات وتدرب على يد ابو طالب العيسوي ومحمود جابر وعطيه صابر وطارق عبدربه وطارق زين وغريب فتحي واسلام كاظم واحمد فكري الصغير، حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول.

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كان جورفان فييرا المدير الفني السابق للزمالك والاسماعيلي، هو أول من صعد ناشئ الدراويش إلى الفريق الأول، ويرى بيومي أن الفرنسي من أعظم المدربين الذين لعب معهم مشيراً إلى أنه عاملهم دائماً على أنهم أبنائه، مضيفاً أنه تنبأ له بمستقبل واعد وأخبره بأنه سيكون أفضل "ديفيندر" في مصر.

بيومي تدرب مع حسني عبد ربه الذي يعتبره مثله الأعلى ويرى بيومي أن تجربة محمد صلاح مصدر فخر وإلهام لجميع اللاعبين، والتي تعلم منه ناشئ الدراويش الصبر والعزيمة والاصرار، وعن عروض القطبين قال بيومي أنه لا يترك الأمر لمجلس الإدارة بقلعة الدراويش في حالة تلقيه عروضاً من الأهلي والزمالك.



بيومي في إحدى المباريات



بيومي مع الاسماعيلى



بيومي مع الفريق



محمد بيومي



محمد بيومي لاعب الاسماعيلي



محمد بيومي