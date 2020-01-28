شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية محمد الشناوى لموقعة الهلال فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى أن محمد الشناوى، حارس الفريق الأول، جاهز للسفر مع بعثة الأهلى إلى السودان؛ استعدادًا لمواجهة الهلال المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة الحاسمة التي يسعى الأهلي للفوز بها، والتأهل من خلالها إلى دور الثمانية؛ متصدرا المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وأوضح مدير الكرة، أن الشناوى، أجرى الفحوصات الطبية اللازمة مؤكدا، أن حالة اللاعب، مطمئنة وسيكون متواجدا مع الفريق في رحلة السودان، المقرر لها الخميس المقبل.

وكان الشناوى قد تعرض لإصابة أثناء مشاركته في مباراة النجم الساحلي يوم الأحد الماضي، وتدخل الجهاز الطبي، واستكمل الحارس الدقائق الأخيرة في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف وتصدره لقمة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.

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وخضع الشناوى لأشعة وفحوصات طبية أمس كشفت عن تعرضه لإصابة بسيطة لن تمنعه من التواجد مع الفريق خلال رحلته إلى السودان.

وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الأحد الماضى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلى جونيور أجاى فى الدقيقة 31، وبذلك ينجح الأهلى فى اصطياد النجم التونسى فى رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالى ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.