شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. كاف يوافق على نقل مباراة نواذيبو وبيراميدز للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف على طلب ناديى بيراميدز ونواذيبو الموريتانى بشأن نقل مباراة الفريقين فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام فى القاهرة، بدلا من العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتواصلت الإدارة التنفيذية لنادى بيراميدز بقيادة المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذى، مع مسئولى نادى نواذيبو خلال تواجد بعثة الفريق الموريتانى فى مصر لمواجهة المصرى البورسعيدى، بشأن إمكانية إقامة اللقاء الختامى لدور المجموعات بمصر بدلا من نواكشوط، وتم الاتفاق بين مسئولى الناديين، وتقديم طلب مشترك من الناديين للاتحاد الأفريقى، موضحا فيه تحمل نادى بيراميدز تكاليف إقامة وسفر العودة للفريق الضيف.

وأرسل الكاف خطابا رسميا لكل الأطراف المعنية، يخطره فيه بالموافقة على نقل المباراة لتقام على استاد "30 يونيو"، الدفاع الجوى بالقاهرة، يوم الأحد المقبل 2 فبراير، فى السادسة مساء، بعد الاتفاق بين الناديين.

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وتأهل بيراميدز للدور ربع النهائى من كأس الكونفدرالية الأفريقية من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية فى المجموعات.