شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة يدرس تصعيد شكواه ضد لجنة الحكام للكاف والفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس جهاد جريشة الحكم الدولى، تصعيد شكواه ضد لجنة الحكام باتحاد الكرة إلى الاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم "فيفا" و"كاف"، وتواصل الحكم الدولى مع أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية ووعدوه بنظر شكواه، والتحقيق فيها بعدما جاء فى المركز الثالث فى ترتيب القائمة الدولية للحكام.

ونشبت أزمة خلال الفترة الماضية بين الحكم الدولى جهاد جريشة ولجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وتصاعدت حدة الاتهامات من جانب الحكم لمسئولى اللجنة على خلفية إعلان القائمة الدولية للحكام خلال الفترة الأخيرة.

شرارة الأزمة بدأت مع انتشار تسريبات بشأن القائمة الدولية للحكام للموسم الحالى، والتى تم إرسالها إلى "فيفا"، وتم وضع جهاد جريشة بها فى المركز الثالث وليس الأول.

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وتجددت الأزمة بعد إعلان القائمة النهائية للحكام، وتضمنت وجود إبراهيم نور الدين فى المركز الأول وخلفه أمين عمر، وجاء جريشة فى المركز الثالث، وهو ما أثار غضب الحكم الدولى، بعد وضعه فى المركز الثالث، الأمر الذى يصعب جداً معه اختياره ضمن حكام مونديال 2022، وتقدم بمذكرة اعتراض للجنة الحكام واتحاد الكرة واتهم اللجنة بمحاربته ومجاملة أسماء بعينها .

من جهته رفض جمال الغندور التعليق على الأزمة، مكتفيًا بالقول إنه سيتم التحقيق مع جريشة بعد نشر شكواه على مواقع التواصل الاجتماعى، كما هاجم لجنة الحكام فى وسائل الإعلام.

وأخطر المستشار القانونى للجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولى جهاد جريشة بإيقافه لحين الانتهاء من التحقيق معه، بعد قرار اللجنة بإحالته للتحقيق، بسبب نشر الشكوى التى تقدم بها إلى جمال الغندور رئيس اللجنة وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بجانب حديثه فى مختلف البرامج التليفزيونية دون إذن من اللجنة.