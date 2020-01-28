شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يتفقد الأعمال الإنشائية بمركز التنمية الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء، الأعمال الإنشائية الجارية بمركز التنمية الرياضية، كما التقى وزير الشباب والرياضة بمجلس أمناء المركز.

وتعرف الدكتور اشرف صبحى على آخر ما تم إنجازه فى أعمال إنشاء حمام السباحة الأولمبى المغطى، وحمام سباحة الأطفال ومنطقة الخدمات لحمامات السباحة، بالإضافة لما تم إنجازه بالجراج متعدد الطوابق وقاعات الاحتفالات ومبنى الجيم، مستمعاً لشرح تفصيلى عن الأعمال التكميلية التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة إنجاز الأعمال الإنشائية فى التوقيتات المحددة لها، مؤكداً أن الأعمال الإنشائية الجديدة بالمركز ستخدم قطاع كبير وستسهم فى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة.

يذكر أن مركز التنمية الرياضية يضم مبنى رئيسى، ملاعب اسكواش، وملاعب كرة قدم خماسية، ملاعب كرة سلة، وكرة طائرة، وكرة يد، وصالة بولينج، صالة لتنس الطاولة، وعيادة طبية، وقاعة للحاسب الآلي، تراك دائري للمشي.

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وأطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة النسخة الثامنة من مسابقة إبداع، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعرب صبحى عن سعادته بهذه النسخة، والتى يتنافس فيها المبدعون من شباب الجامعات المصرية والمعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة، خاصة أن مسابقة إبداع أصبحت علامة بارزة بين الشباب المصري، والتي يتنافس فيها الكثيرون، حيث تعمل علي إكتشاف المواهب المختلفة لدي الشباب في العديد من المجالات، بالإضافة إلى العمل علي نشر الوعي الثقافي والفني والأدبي بين الشباب.