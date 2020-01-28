شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدرس التعاقد مع صانع ألعاب قبل غلق الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة التعاقد مع صانع ألعاب خلال الفترة المتبقية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق قبل غلق باب القيد فى ظل رغبة المدير الفنى فى التعاقد مع لاعب سوبر يكون بديلا لناصر ماهر.

وشدد حمادة صدقى على ضرورة التعاقد مع صانع ألعاب قبل غلق باب القيد سريعا حتى يتاح له ترتيب الفريق بشكل جيد فى ظل تلاحم المباريات فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى رغبته فى المنافسة على المربع الذهبى.

من ناحية أخرى يختتم الفريق الكروى استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا فى الجولة الخامسة للدورى، ويسعى حمادة صدقى لتحقيق الفوز والثلاث نقاط للتقدم خطوة كبيرة فى جدول الترتيب، بعد تعادله الأخير أمام الإسماعيلى بهدف لمثله وهو ما جعله فى المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

من ناحية أخرى وافق النادى الأهلى رسمياً على إعارة محمد عبد المنعم "كامبوس" مدافع فريق الشباب بالنادى إلى سموحة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

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وفضل الجهاز الفنى للأهلى منح كامبوس فرصة الانتقال للنادى السكندرى من أجل اكتساب المزيد من الخبرات قبل العودة مجددًأ لصفوف النادى الأحمر.

وأصبح كامبوس اللاعب الثانى الذى ينتقل لصفوف سموحة فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد صلاح محسن الذى تمت إعارته أيضاً.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب الشاب فى تدريبات سموحة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما انتهى النادى الأحمر من كل التفاصيل الخاصة بانتقال عبد المنعم.