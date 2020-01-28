شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختبر رمضان صبحى لبحث إمكانية سفره للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن حالة رمضان صبحى لاعب الفريق الأول، فى تحسن مستمر، وأنه شارك فى جزء من المران أمس، وسيتم تقييم حالته بشكل نهائى لتحديد موقفه من السفر مع الفريق إلى السودان.

وشهدت الفترة الماضية تحسنا كبيرا فى حالة "رمضان"، وكشفت الأشعة التى أجراها اللاعب، يوم الأحد الماضى، عن التئام تمزق العضلة الخلفية الذى تعرض له وأبعده عن المشاركة فى المباريات.

ويستعد الأهلى للسفر إلى السودان يوم الخميس المقبل؛ استعدادا لمواجهة الهلال المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلى جونيور أجايى فى الدقيقة 31، وبذلك ينجح الأهلى فى اصطياد النجم التونسى فى رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالى ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.