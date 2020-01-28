شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يقترب من ضم ثنائى الإنتاج الحربى فى يناير على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب نادى أسوان من التعاقد مع ثنائى الإنتاج الحربى مصطفى البدرى ومحمد عبد المجيد، على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوى الجارى، لتدعيم صفوف الفريق الجنوبى قبل بداية الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام.

وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة، فى تصريحات خاصة، أن أسوان يضع الرتوش الأخيرة على الصفقتين بالاتفاق مع الإنتاج خلال الساعات المقبلة.

انتزع فريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطى ثلاث نقاط ثمينة على حساب مضيفه حرس الحدود، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس الاثنين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

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بهذا الفوز رفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 يحتل بها المركز الـ14 فى جدول المسابقة، متخلياً عن المركز الأخير فى قاع الجدول بعد تقدمه أربعة مراكز دفعة واحدة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز التاسع بالجدول.

من جانبه، أبدى مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، سعادته بالفوز على حققه الفريق على حساب حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، وقال عبد العاطى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوى"، الذى يقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك: "أشكر جميع لاعبى أسوان على الأداء والروح فى مباراة الحرس".

وأضاف: "عملنا على تضييق المساحات والتركيز على اللعب من الأطراف واستغلال عامل السرعة في الكرات المرتدة، استطاعنا تحقيق الفوز على فريق محترم بملعبه بقيمة حرس الحدود".

وواصل المدير الفنى لأسوان تصريحاته مبدياً ارتياحه بابتعاد الفريق عن المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة، ومصالحة جماهير أسوان الغاضبة من الهزيمة الأخيرة للفريق على يد وادى دجلة.