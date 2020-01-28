شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يعود إلى ألمانيا بعد أسبوعين لاستكمال رحلة علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى إن سعد سمير مدافع الفريق، سيتوجه إلى ألمانيا فى غضون أسبوعين، لاستكمال رحلته العلاجية، بعد خضوعه لجراحة فى "وتر أكيلس" تحت إشراف ماركوس فولتر، المتخصص في جراحات وتر أكيلس في ألمانيا.

ومن المقرر أن يخضع سعد سمير، لفحص طبي جديد في ألمانيا؛ للاطمئنان على حالته، قبل أن يقوم الخبير الألماني فولتر، بتحديد البرنامج التأهيلى الذى سينفذه اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكان سعد سمير قد تعرض لقطع فى وتر أكيلس، خلال مشاركته في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى فى دورى أبطال أفريقيا.

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وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى قد اطمأن على إصابة سعد سمير مدافع الفريق الكروى الأول، بعدما تعرض للإصابة بقطع فى وتر "إكيليس" وأجرى عملية جراحية، وتواجد "بيبو" مع سعد على هامش تدريبات المارد الأحمر الجماعية قبل مواجهة النجم الساحلى التونسى التى أقيمت الأحد الماضى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بروى أبطال أفريقيا.

وينتظم سعد سمير فى برنامج علاجى وضعه الخبير الألمانى فويلر الذى أجرى العملية الجراحية، وكان سعد سمير قد انتظم فى تدريبات العلاج الطبيعى لمدة عشرة أيام فى المانيا عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماضى .

ومن ناحية أخرى أجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات مُكثّفة خلال الساعات الماضية مع السفارة المصرية في السودان وكذلك مع وزارة الخارجية المصرية من أجل تأمين بعثة الفريق في الخرطوم خلال مباراة الهلال المقرر لها الأول من فبراير المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكثّفت إدارة النادى الأهلى اتصالاتها مع السفارة لتأمين الأمور في السودان على خلفية الاضطرابات الأمنية التي تشهدها السودان حاليًا، وطلب مسئولو النادي أن تكون هناك سيارات شرطة تؤمن البعثة خلال تحركاتها من وإلى ملعب التدريب والمباراة.