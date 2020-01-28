وزيرة الرياضة التونسية: أشعر بالخجل بسبب أحداث قاعة رادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قالت سنية بالشيخ، وزيرة الشباب والرياضة التونسية، إنها تشعر بالخجل بسبب أحداث نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد.

وكان نهائي بطولة إفريقيا قد شهد اعتداء من جانب بعض الجماهير على لاعبي المنتخب المصري بالإضافة إلى إلقاء المقذوفات أثناء المباراة بسبب تقدم الفراعنة.

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وتمكن المنتخب المصري من الفوز باللقب بعد الفوز على تونس في المباراة التي جرت يوم الأحد الماضي في قاعة رادس.

وذكرت بالشيخ من خلال تصريحات تقلها موقع أنباء تونس، أن المقابلات التي سبقت المباراة النهائية كانت أشبه بالعرس وكان الجمهور مثالا للروح الرياضية.

واختتمت بأن تونس ستدفع الثمن بعقوبات كبيرة بعد هذه الواقعة.