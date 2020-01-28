عبد الحفيظ يؤكد جاهزية الشناوي للهلال.. وتقييم موقف رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جاهزية محمد الشناوي حارس مرمى الفريق للسفر إلى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ إن الشناوي، خضع للفحوصات الطبية اللازمة التي أكدت جاهزية اللاعب لدعم الفريق في رحلة السودان.

وكان الشناوي، قد تعرض لإصابة في الظهر أثناء مشاركته في مباراة النجم الساحلي التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال افريقيا وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وخضع الشناوي لأشعة وفحوصات طبية أمس الاثنين، كشفت عن تعرضه لإصابة بسيطة لن تمنعه من التواجد مع الفريق خلال رحلته إلى السودان.

وفي سياق متصل، قال مدير الكرة بالأهلي، إن حالة رمضان صبحي، لاعب الفريق، في تحسن مستمر، ومن المقرر أن يتم تقييم حالته بشكل نهائي لتحديد موقفه من السفر مع الفريق إلى السودان.

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وكشفت الأشعة التي أجراها اللاعب مؤخرًا، التئام تمزق العضلة الخلفية الذي تعرض له وأبعده عن المشاركة في المباريات.

على الجانب الآخر، أكد عبد الحفيظ، أن سعد سمير مدافع الفريق، سيتوجه إلى ألمانيا في غضون أسبوعين، لاستكمال رحلته العلاجية، بعد خضوعه لجراحة في وتر أكيلس تحت إشراف ماركوس فولتر، المتخصص في جراحات وتر أكيلس في ألمانيا.

ومن المقرر أن يخضع سعد سمير، لفحص طبي جديد في ألمانيا؛ للاطمئنان على حالته.

وكان سعد سمير قد تعرض لقطع في وتر أكيلس، خلال مشاركته في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للسفر إلى السودان يوم الخميس المقبل؛ استعدادا لمواجهة الهلال المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بينما يحتل النجم والهلال المركزين الثاني والثالث برصيد 9 نقاط لكل منهما، ويتذيل بلاتينيوم الجدول بنقطة واحدة.