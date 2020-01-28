"الكاف حكايته إيه؟".. تركي آل الشيخ: اتفقت على مقابلة أحمد أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أكد المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، أنه أجرى اتصالا بأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تم الاتفاق فيه على موعد بينهما خلال الفترة المقبلة.

كان آل الشيخ قد كتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "هو الاتحاد الأفريقي حكايته إيه؟" قبل أن يعود بعدها بساعة ويؤكد على إجراء اتصال هاتفي بينه وبين أحمد أحمد، رئيس الاتحاد".

وكتب آل الشيخ :"أجريت اتصالا بالأخ أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تبادلنا فيه الأحاديث الودية، واتفقت على لقائه عند عودتي من رحلة العلاج إن شاء الله".

Advertisements

كان آل الشيخ قد طلب، في بيان رسمي من إدارة الأهلي، الفصل في موقف رئاسته الشرفية للنادي قبل أن يُصدر مجلس الإدارة بيانًا أكد فيها أنه لم يقبل الاستقالة التي كان قد تقدم بها من قبل.

وكان الأهلي قد تمكن من الفوز على النجم الساحلي بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويتأهب رفاق حسام عاشور لخوض مباراة حاسمة أمام الهلال السوداني، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل، لحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي من دوري الأبطال.