بعثة الزماك تغادر فجر غدٍ إلى أنجولا لمواجهة أول أغسطس

تغادر بعثه الزمالك القاهرة فى الثانية والربع فجر غدٍ الأربعاء إلى أنجولا، استعدادًا لمواجهة أول أغسطس في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يتناول اللاعبون طعام العشاء في الفندق بعد انتهاء لقاء وادي دجله، ثم بعدها يتوجهون في الواحدة إلى مطار القاهرة استعدادًا للسفر،

وتستغرق رحله الفريق تسع ساعات من بينها ساعتان ونصف الساعة ترانزيت فى مطار أديس أبابا.

يلتقي الزمالك وادي دجلة في السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الممتاز.