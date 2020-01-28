تغادر بعثه الزمالك القاهرة فى الثانية والربع فجر غدٍ الأربعاء إلى أنجولا، استعدادًا لمواجهة أول أغسطس في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
يتناول اللاعبون طعام العشاء في الفندق بعد انتهاء لقاء وادي دجله، ثم بعدها يتوجهون في الواحدة إلى مطار القاهرة استعدادًا للسفر،وتستغرق رحله الفريق تسع ساعات من بينها ساعتان ونصف الساعة ترانزيت فى مطار أديس أبابا.
يلتقي الزمالك وادي دجلة في السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الزماك تغادر فجر غدٍ إلى أنجولا لمواجهة أول أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.