أهلي 2002 يستضيف مركز شباب الأهلي في مباراة ودية.. اليوم

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ فريق مركز شباب الوايلي، اليوم الثلاثاء، في مباراة ودية تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

تأتي المباراة ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها فريق ٢٠٠٢ بالأهلي منذ انتهاء مشاركته في بطولة دوري منطقة القاهرة، وتأهله إلى دوري

القطاعات لأندية القاهرة الكبرى التي لم يتم يتحدد موعد انطلاقها بعد.

وكان فريق ٢٠٠٢ بالأهلي قد تأهل لبطولة القطاعات لأندية القاهرة الكبرى، بعد فوزه على فريق مركز شباب عين الصيرة ٦ - صفر، في الجولة الأخيرة لبطولة

منطقة القاهرة، وتربعه على صدارة المجموعة الثالثة برصيد ٢٧ نقطة من ٩ مباريات بالعلامة الكاملة، مسجلاً ٦٧ هدفاً ولم تتلق شباكه أي هدف.

ويضم الجهاز الفني لفريق الناشئين مواليد ٢٠٠٢ ياسر محمدين مديراً فنياً، ومحمد سمارة مدرباً عاماً، وفتوح محمد مدرباً لحراس المرمى، وعماد أنور مديرا إداريا، ومحمد مصطفى طبيبا، وطه محمد عبد الرحيم مخططا للأحمال، وعبد الحميد حسين مدلكا.