كارتيرون يدرس منح محمد عواد فرصة المشاركة أمام أول أغسطس

يدرس الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك منح محمد عواد، حارس المرمى، الفرصة للعودة للمشاركة في المباريات الرسمية، بداية من لقاء أول أغسطس الأنجولي، المقرر السبت المقبل، في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات الأفريقي بمدينه لواندا. لقاء أول أغسطس الأنجولي، المقرر السبت المقبل، في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات الأفريقي بمدينه لواندا. استبعد كارتيرون عواد من قائمة مباراة وادي دجلة، المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ١٥ لبطولة الدوري الممتاز.

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