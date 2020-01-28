برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة الهلال السوداني

يجهز توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، برنامجا بدنيا لتنفيذه في تدريبات الفريق بالقاهرة قبل السفر إلى السودان، يوم الخميس المقبل؛ استعدادا لمواجهة الهلال التي تقاميوم السبت أول فبراير المقبل، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة اليوم من التدريباتللتخلص من حالة الإجهاد العضلي، على أن يستأنف الفريق مرانه غدا الأربعاء على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الهلال.
ويسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا قبل السفر إلى السودان، وخوض جولة الحسم والصعود إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
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