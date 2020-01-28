سعد سمير يطير إلى ألمانيا لاستكمال رحلته العلاجية

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن سعد سمير مدافع الفريق، سيتوجه إلى ألمانيا في غضون أسبوعين، لاستكمال رحلته العلاجية، بعد خضوعه لجراحة في «وتر أكيلس» تحتإشراف ماركوس فولتر، المتخصص في جراحات وتر أكيلس في ألمانيا.
ومن المقرر أن يخضع سعد سمير، لفحص طبي جديد في ألمانيا؛للاطمئنان على حالته، قبل أن يقوم الخبير الألماني فولتر، بتحديد البرنامج التأهيلي الذي سينفذه اللاعب خلال الفترة المقبلة.
وكان سعد سمير قد تعرض لقطع في وتر أكيلس، خلال مشاركته في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.
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