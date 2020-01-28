معسكر مغلق بطائرة الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك

دخل الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالأهلي معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعيلية؛ استعدادا للمباراة المرتقبة أمام فريق الزمالك المقرر إقامتها غدا الأربعاء.

يعقد محمد مصيلحي، المدير الفني

للفريق، محاضرة للاعبين مساء اليوم لشرح عدد من الجوانب الفنية والخططية؛ من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

حرص الجهاز الفني على دخول اللاعبين في معسكر مغلق لتوفير أكبر قدر من التركيز؛ نظرا لأهمية اللقاء أمام المنافس التقليدي، بالإضافة إلى رغبة فريق الأهلي في استمرار الانتصارات التي يحققها الفريق بمختلف البطولات.