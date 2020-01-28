اليوم.. أهلي 2000 يواجه الزمالك بدوري الشباب

يخوض فريق الشباب لكرة اليد مواليد ٢٠٠٠ بالأهلي مباراة مهمة، اليوم الثلاثاء، أمام فريق الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري.
ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء على صالة أكتوبر الدولية، ويسعى الأهلي للفوز بها وتقديم عرض قوي.
حرص محمد يحيى، مدرب الفريق، على تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا خلال التدريبات الأخيرة، فيما يعقد محاضرة قبل المباراة لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب للظهور بأفضل مستوى.
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