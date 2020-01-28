منتخب الجزائر يفوز على غانا في البطولة الإفريقية للأولمبياد الخاص

حقق منتخب الجزائر الفوز امام نظيره منتخب غانا في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي لمنافسات الكرة الخماسية رجال لدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالقاهرة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي .
قدم منتخب الجزائر اداء قوي وتفوق على نجوم غانا لعبا ونتيجة .
وشهدت المباراة تنافس شريف حتي اطلق حكم اللقاء صفارة النهاية وكان منتخب مصر قد حقق الفوز امس امام روندا بهدفين لهدف وفاز علىسيشل بنتيجة ١/٥ ليصعد للمباراة النهائية.
يتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الخماسية من احمد عطية مدير فني وعثمان قطب مدرب ومحمد سرور مدرب مساعد واللاعبين طارق فتحي واسلام حمزة ومصطفي قطب ومحمد الشربيني ومصطفي ابو المجد وكريم عيد ومصطفي كمال ومحمد يوسف وعلي مطلوب واسلام عبد العزيز
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