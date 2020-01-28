سيدات طائرة الأهلي يواصلن استعداداتهن لمواجهة الزمالك بالدوري

يختتم الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالأهلي تدريباته في الثامنة من مساء اليوم؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري غدًا.

وتقام المباراة في الرابعة عصرا على الصالة المغطاة بهيئة قناة السويس

بالإسماعيلية، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على منافسه التقليدي الزمالك وتحقيق العلامة الكاملة في مسابقة الدوري والاحتفاظ بسجله الخالي من الهزائم.

و كان حمدي الصافي المدير الفني للفريق قد كثف الجانب البدني في التدريبات باستخدام المعدات والأدوات التدريبية في الجيم، مع التركيز على الجوانب التكتيكية والفنية للفريق.

يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بعد فوزه في المباريات العشر الماضية.