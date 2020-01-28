اونلاين | «شووت Zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك ودجلة بث مباشر رابط ماتش Zamalek يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YOUTUBE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «شووت Zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك ودجلة بث مباشر رابط ماتش Zamalek يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YOUTUBE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون مع فريق وادي دجلة اليوم الثلاثاء 28 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق وادي دجلة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

وكان نادي الزمالك قد تعادل مع فريق مازيمبي بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في المباراة الأخيرة له قبل موقعة وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

واستقر باتريس كارتيرون على التشكيلة التي سيدخل بها مباراته ضد وادي دجلة، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

محمد ابو جبل - حازم إمام - محمود علاء - الونش - محمد عبد الشافي - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - محمد اوناجم - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد.

ويحتل فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة بعدما حقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بينما يحل فريق الزمالك في المركز الرابع برصيد برصيد 24 نقطة.