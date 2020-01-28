اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ميلان وتورينودشنبه بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ميلان YALLA ONLINE

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مباراة النادي إيه سي ميلان و النادي تورينو إيطالي في دور ربع النهائي من كأس إيطالي ستقام مساء يوم الأربعاء 15 يناير 2020 على ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا ) و هو الملعب الرئيس قطبا المدينة إنتر ميلان وإي سي ميلان تبلغ سعته حوالي 85700 متفرج الذي يتواجد في مدينة ميلانو الإيطالية تم افتتاحه في 1926 آخر تجديد 1989.

معلومات عن المباراة ميلان vs تورينو :

إنطلاق المباراة : يوم الثلاثاء 28 يناير 2020

البطولة : كأس إيطاليا

المباراة: ميلان vs تورينو

تورينو vs ميلان

البلد المستضيف :الإيطالية

المدينة :ميلانو

الساعة : 21:45 مصر، 22:45 السعودية

الحكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

مساعد حكم: لم يحدد بعد

حكم رابع: لم يحدد بعد

المعلق : الحكم: لم يحدد بعد

معلومات أضافية : مباراة دور ربع النهائي من كأس إيطالي

المعلق :لم يحدد بعد

الملعب : ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا )

أول مباراة ميلان : ميلان 2–0 ميديولانم (ودية; 11 مارس 1900)

التوقيت تورينو vs ميلان :

19:45 غرينتش – نواكشوط

20:45 الرباط – الجزائر – تونس

21:45 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

22:45 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

23:45 مسقط – أبوظبي

طهران 00:45

القنوات الناقلة تورينو x ميلان :

Rai 1

Sport TV 2

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TRT Spor HD

BT Sport 1 / HD

SuperSport HD 2 alb

يأمل نادي إيه سي ميلان في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام نادي تورينو، يوم الثلاثاء 28 يناير 2020 في ربع النهائي من كأس إيطالي.

وجدير بذكر ان إيه سي ميلان ألتقى تورينو في 51 مواجهات في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي إيه سي ميلان الانتصار في 21 مواجهات مقابل 6 خسارة و24 تعادلات.

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نتائج اخر مباريات بين ميلان و تورينو

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ميلان 1 : 0 سبال

سبال 2 : 3 ميلان

ميلان 2 : 1 سبال

سبال 0 : 4 ميلان

ميلان 2 : 0 سبال

قائم هدافين كأس إيطاليا 2019/2020

اللاعب

النادي

عدد الأهداف

ميكيلي فانو كاربي 4

جيانلوكا سكاماكا أسكولي 4

مارسيلو تروتا فروسينوني 3

توماسو موروسيني سودتيرول 3

فرانشيسكو ديلي كريمونيزي 3

رولاندو ماندراغورا أودينيزي 3

لورنزو إنسيني نابولي 3

ماتيا فالوتي سبال 2

ماركو تومينيو بيسكارا 2

دانيلي دوناروما مونوبولي 2

اندريس تيلو بينفينتو 2

موعد مباراة إيه سي ميلان ضد تورينو والقنوات الناقلة في ربع النهائي من كأس إيطالي يوم الثلاثاء 28 يناير 2020