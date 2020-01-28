اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ميلان وتورينو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «ميلان » هدف رابط ميلان HD

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يلتقي فريق ميلان مع نظيره فريق تورينو، اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيرو، في ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وتأهل ميلان لهذا الدور بعد عبوره فريق سبال بثلاثية نظيفة، أما فريق تورينو فتأهل بعدما تغلب على فريق جنوى بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

المواجهة الأخيرة بين ميلان وتورينو كانت في الدور الأول من الدوري الإيطالي بالموسم الجاري، وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

ويسعى ميلان في مباراة اليوم لمواصلة انتصاراته التي يحققها في الفترة الأخيرة، حيث حقق الفوز في آخر 3 مباريات خاضها بالدوري الإيطالي، أما فريق فيسعى للعودة لطريق الانتصارات بعد خساراته في آخر مباراتين بالدوري.

وفيما يلي أبرز المعلومات الخاصة بالمباراة..

موعد مباراة ميلان وتورينو في كأس إيطاليا

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تنطلق مباراة ميلان وتورينو في كأس إيطاليا في تمام 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 19:45 بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة ميلان وتورينو في كأس إيطاليا

تذاع مباراة ميلان وتورينو في كأس إيطاليا عبر شاشة قنوات

Rai 1

Sport TV 2

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