رياضة | عاجل.. الصفقة الجديدة تجري الكشف الطبي في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الصفقة الجديدة تجري الكشف الطبي في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حسم برشلونة الصفقة الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لصحيفة "Cope"، فإن رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا الإسباني متواجد حاليا في برشلونة من أجل تلقي العلاج لدى الدكتور رامون كوجات.

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ويرغب برشلونة في التعاقد مع مهاجم مميز ليكون بديلا للأوروجوياني لويس سواريز الذي تعرض لإصابة قوية مؤخرا وسيغيب على إثرها عن البارسا لفترة طويلة.

ويستعد البارسا لخوض اختبار قوي أمام ليجانيس في دور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا والمقرر إقامتها يوم الخميس القادم.