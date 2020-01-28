رياضة | موسى واجي مفتاح برشلونة لحسم الصفقة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسى واجي مفتاح برشلونة لحسم الصفقة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني "جوسيب ماريا بارتوميو" اليوم مفاوضات فريقه مع نادي فالنسيا، لضم المهاجم الدولي الإسباني رودريجو مورينو، في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة برشلونة تتفاوض حالياً حول المقابل المادي للصفقة، بالإضافة لصيغة إنتقال اللاعب.

ووفقاً لصحيفة ماركا الإسانية، فإن إدارة الخفافيش تطلب مبلغ 60 مليون يورو، مقابل التخلي عن خدمات رودريجو لبرشلونة في يناير الجاري.

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وأضافت الموندو، أن إدارة برشلونة تسعى لضم اللاعب بصيغة الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إدراج بند أحقية الشراء مقابل مبلغ متفق على مع فالنسيا.

ويحاول فريق برشلونة إدارج ظهيره السنغالي الدولي موسى واجي ضمن الصفقة، طمعاً في تخفيض القيمة المالية لرودريجو، بعد أن رفضت إدارة فالنسيا المهاجم الشاب أبيل رويز.

وبحسب التقارير، سترفض إدارة فالنسيا ضم واجي، متمسكة بالحصول على المبلغ المالي المطلوب للتخلي عن الدولي الإسباني.

وفرضت إصابة نجم الفريق الأوروجواياني لويس سواريز، حتيمة ضم مهاجم جديد في الوقت الحالي، بعد تأكد غيابه لنهاية الموسم عن الفريق الكتالوني.