رياضة | إشتعال نار الفتنة بين زيدان وبيريز بسبب " صفقة القرن "

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشتعال نار الفتنة بين زيدان وبيريز بسبب " صفقة القرن " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن توتر العلاقة بين زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي ريال مدريد الإسباني ورئيس النادي فلورينتينو بيريز وذلك بسبب صفقة يُقدم النادي المدريدي على ضمها .

وكان زيزو قد عاد إلى الملكي الموسم الماضي خلفًا لسانتياجو سولاري الذي شهد الفريق تذبذب في النتائج معه وخرج من جميع البطولات خالي الوفاض .

وحسب صحيفة " سبورت " الكتالونية فإن زيدان لم ينس أن رئيس النادي حاول في مناسبات عدة إعادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لفريق نادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي .

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كما يرى زيزو أن بيريز لم يوافق على إتمام صفقة مواطنه الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رغم تأكيدات زيدان على أهمية الصفقة للمرينجي .

وفي سياق آخر فإن بيريز قد رفض إتمام صفقة بوجبا بسبب المستوى الذي قدمه الأوروجوياني فيردريكو فالفيردي في وسط الميدان ونال إعجاب الجميع .