رياضة | رسمياً .. توتنهام يدعم صفوفه بنجم أيندهوفن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً .. توتنهام يدعم صفوفه بنجم أيندهوفن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل نادي بي إس في أيندهوفين الهولندي لإتفاق مع نادي توتنهام الإنجليزي على إنتقال جناحه الدولي الهولندي ستيفين بيرجوين لصفوف النادي اللندني خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ووفقاً لصحيفة "دي تيليجرف" الهولندية، فإن مفاوضات ضم اللاعب بدأ يوم الإثنين الماضي 27 يناير، في أعقاب رحيل الدانماركي الدولي كريستيان إيركسين نحو نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وجاء ضم بيرجوين بتوصية من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، والذي إجتمع بوكيل اللاعب "فولكو فان كوبيرين" في وقت سابق، وإتفقا على ضم اللاعب الدولي.

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وبلغت قيمة صفقة صاحب الـ 22 عاماً مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني، على أن يوقع عقداً مدته خمسة مواسم ونصف الموسم مع قلعة شمال لندن.

ومثل ستيفين فريق أيندهوفن في 149 مباراة بجميع المسابقات، سجل 31 هدفاً ومرر 45 تمريرة حاسمة، حيث إنضم لأيندهوفن من أكاديمية أياكس أمستردام الهولندي عام 2011.

وكان بيرجوين على أعتاب الرحيل لفريق أشبيلية الإسباني في الصيف الماضي، قبل أن تنهار المفاوضات في اللحظات الأخيرة ويظل رفقة ناديه الحالي أيندهوفن.

يذكر أن مسئولي السبيرز ذهبوا لهولندا يوم الأحد الماضي لمشتهدة لقاء الفريق ضد توينتي، والذي إنتهى بالتعادل بين الفريقين في الدوري الهولندي.