رياضة | ختام سباق 100 متر عدو بنات بالأولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام سباق 100 متر عدو بنات بالأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم صباح اليوم سباق 100 متر عدو "بنات" ذلك ضمن منافسات دورة الالعاب الافريقية الاولي للاولمبياد الخاص والتي تسضيفها القاهرة حتي 31 يناير الجاري .

وأسفر التصنيف الاول عن حصول ليهل لينديلوا لاعبة منتخب اسواتيني علي المركز الاول و ماريا اليزابث لاعبة مورشيوس علي المركز الثاني و ديارا سانتو لاعب مالي علي المركز الثالث و هدايا علي لاعبة تنزانيا علي المركز الرابع .

وجاء التصنيف الثاني كالأتي :

المركز الاول : ديساير نامونا / مالاوي

المركز الثاني: دنيا رحادي / المغرب

المركز الثالث: حافصه طليبه/المغرب

المركز الرابع: اكرام بنماكيو/ المغرب

التصنيف الثالث:

1- اجنييس ماسيوسو / مالاوي

2- كلارا فيري /مالاوي

3- فايلس سبولاينو / مالاوي

4- نادرين علي / السودان

التصنيف الرابع :

1- اميناتا دومبيا / مالي

2- باسي ناكواجا / اوغندا

3- فيرونيا راميا/ سيشل

4- موليسو دانيال/الكوتغو الديمقراطية

التصنيف الخامس:

1- ماجي اموندا /سيشل

2- جيان جاسيكا/ بوركينا فاسو

3- ماريما نادو/ السنغال

4- ديجنبا زابرا / بوركينا فاسو

التصنيف السادس:

1- ديجست دوجوسا / اثيوبيا

2-ماريا نبيت/تشاد

3- ارانكوندا ساندراين/ بورندي

4- ماديدا بولولو / الكونغو الديمقراطية

التصنيف السابع:

1جان ديفن/ اوغندا

2- ليندا كيدمبالا/ الكونغو الديمقراطية

3-جولريا دوكني / تشاد

4- اميمه زويدن / المغرب

التصنيف الثامن:

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1-سومايايا نالتيا /اوغندا

2-هيلزا نومساوزي/ زيمبابوي

3-فردوس فتاح

4- موالدي الحساوي / الجزائر

التصنيف التاسع:

1 جسنت نايمهنج /اوغندا

2 آين برنسيس / غانا

3 هنا دانتاكور/ غانا

4/ جانين تامريس/ كاب فيردي

التصنيف العاشر:

1 -باربارا ناجوفا/زيمبابوي

2- فيكتوريا اوبنج/ غانا

3- صوفيا ميدينا /كامب فيردي

4-اجينس نامباسا/ اوغندا

التصنيف 11

1- وايت اساك نويل / جنوب السودان

2- ديسي ناجيني /زامبيا

3- مالونجو نوجودا /الكونغو الديمقراطيه

4- مالولا كلانك / الكونغو الديمقراطية

التصنيف 12

1- مريم بادجي / جامبيا

2- روقية جاي / السنغال

3- هاريت تشالبولا / زامبيا

4- داليلا سميش/ الجزائر

التصنيف 13

1-اركاوز يفنني / بورندي

2- برانيس دجازا / الجزائر

3- مريم اسامه / مصر

التصنيف 14

1- سنتيا بريدو كامب فيردي

2- دينيبا دايتا / السنغال

3-ميزا الياس / اثيوبيا

4- روزي كوراليا/ سيشل