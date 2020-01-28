رياضة | مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن وجود محاولات من جانب إدارة برشلونة في التعاقد مع إحدى الصفقات التي يرغب فيها الارجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

ويقاتل البلوجرانا من أجل الحصول على توقيع أحد المهاجمين من أجل سد الفراغ الذي تركه لويس سواريز الذي أًصيب في الكاحل وسيغيب لنهاية الموسم الجاري ويريد البولجا ضم مواطنه إبن التانجو لاوتارو مارتينيز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي .

Advertisements

وكان اللاعب الارجنتيني الهدف الأول للفريق في الصيف المقبل لكن إدارة النادي تم إجبارها على أن يكون اللاعب هو المطلوب في الشتاء وقادت إصابة سواريز إلى تعجيل المفاوضات بين الناديين.

وحسب ما أكدت صحيفة " سبورت " الكتالونية فإن البلوجرانا قد تواصلوا مع وكيل اللاعب لحسم الصفقة في الشهر الجاري لكن الموضوع أصبح مستحيلًا .

ورفض النيراتزوري التفاوض مع برشلونة من الأساس في ظل تمسكهم بالحصول على لقب الكالتشيو الموسم الجاري ما يجعل ميسي غاضب للغاية حول الطريقة التي يدير بها مجلس الإدارة ملف الإنتقالات .