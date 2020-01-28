رياضة | سيطرة مصرية على ميداليات التقسيم الثاني للبوتشي في الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيطرة مصرية على ميداليات التقسيم الثاني للبوتشي في الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر لاعبو مصر على ميداليات التقسيم الثاني في لعبة البوتشي أولاد وبنات والتي تقام ضمن الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 23 وحتى 30 يناير الجاري.

حيث فازت اللاعبة ملك وائل بفضية منافسات الفردي بنات وفازت منى عبدالرحيم بالميدالية البرونزية في حين جاءت اللاعبة سمية محمود في المركز الرابع للتتوج بميدالية المشاركة بينما احتلت لاعبة السودان إسراء شيخ الدين المركز الأول .

وتوج اللاعب حلمي حسام بالميدالية الفضية في منافسات الأولاد بينما جاء اللاعب محمود صالح في المركز الرابع ليتوك بميدالية المشاركة ، وفاز بذهبية الأولاد فردي لاعب السودان أحمد الضو آدم في حين توج لاعب المغرب زهير صدقي بالميدالية البرونزية.

وتقام حاليا نهائيات التقسيم الثالث على ملاعب ستاد القاهرة الدولي.

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وتضم قائمة منتخب مصر للبوتشي كل من :

سمية محمود ومني عبد الرحيم وفاطمة عبد العال وجني حسن وولاء عبد المطلب وكريمة محمد وملك وائل ومني عبد الرحيم ومريم السيد محمد وعبد الرحمن فهمي ومصطفي مهدي ومحمود صلاح وحلمي حسام.

ويتكون الجهاز الفني من محمد فايق توفيق مدير فني ونهي ابو الفتوح مدربة ووعد السيد حسن مدربة

وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.

وتقام الألعاب فى أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية .