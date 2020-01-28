رياضة | نتائج نصف نهائي التقسيم الأول بمنافسا البوتشي في الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج نصف نهائي التقسيم الأول بمنافسا البوتشي في الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منافسات الدور نصف النهائي بالتقسيم الأول لمنافسات البوتشي في الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص والمقامة على ملاعب ستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 23 وحتى 30 يناير الجاري.

وأسفرت سباقات التقسيم الأول بنات عن فوز لاعبة بوركينا فاسو فاديلاتو على لاعبة المغرب اية الفارسي بنتيجة 6 /0 ، وخسرت لاعبة مصر جانا حسان أمام لاعبة بوركينا فاسو فاديلاتو بنتيجة 0/8 ، وفازت لاعبة سيل روزا كريستال على لاعبة المغرب خديجة بنتيجة 6 /0 .

وفي سباقات الأولاد فاز لاعب المغرب امين على لاعب بوركينا فاسو ارناود بنتيجة 8 /0 ، وفاز لاعب الجزائر سيف الدين على لاعب تونس مهاب بنتيجة 6/0 .

وتضم قائمة منتخب مصر للبوتشي كل من :

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سمية محمود ومني عبد الرحيم وفاطمة عبد العال وجني حسن وولاء عبد المطلب وكريمة محمد وملك وائل ومني عبد الرحيم ومريم السيد محمد وعبد الرحمن فهمي ومصطفي مهدي ومحمود صلاح وحلمي حسام.

ويتكون الجهاز الفني من محمد فايق توفيق مدير فني ونهي ابو الفتوح مدربة ووعد السيد حسن مدربة

وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.

وتقام الألعاب فى أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية .