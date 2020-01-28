رياضة | فوز سلة مصر "بنين" على المنتخب البوروندي في البطولة الافريقية للأولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز سلة مصر "بنين" على المنتخب البوروندي في البطولة الافريقية للأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب المنتخب المصري لكرة السلة بنين على نظيره البوروندي بنتيجة 25 - 9 في المواجهة الأولى لليوم الثالث من منافسات كرة السلة في البطولة الافريقية للأولمبياد الخاص.

وينافس في كرة السلة خمس منتخبات وهم مصر والمغرب والجزائر وتونس بوروندي.

وتقام المواجهة على 4 أشواط بواقع 8 دقائق لكل شوط ويلعب كل فريق بخمس لاعبين .

وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي :

الشوط الأول : 8-2 لمصر

الشوط الثاني : 12-2 لمصر

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الشوط الثالث : 19-6 لمصر

الشوط الرابع : 25-9 لمصر

ومثل منتخب مصر من اللاعبين : محمد شريف وأيمن ياسر ومحمد باسم وحسام الدين درويش وعمر إيهاب وفارس محمد وهلال احمد وعلي محمد وعمر عماد وكريم محمد ، ومثل منتخب بوروندي : ليونيداس نيشيمارامانا وجيان ماتوي وسيدريك مونيزيرو والفيس نيباريتا وويلي اكيمانا ونداي ايشيمي وكينجا بيلي وكويل ليشيتو .

وانطلقت السبت منافسات الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 42 دولة إفريقية .

وتشهد الألعاب خوض أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوى وكشفت اللجنة المنظمة عن مواعيد المنافسات بالرياضات المختلفة .

وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.