رياضة | كارتيرون يحسم موقف جنش من العودة للمباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يحسم موقف جنش من العودة للمباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك موقفه من مشاركة جنش حارس المرمى في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ورفض المدرب الاستعجال في عودة جنش بعد تماثله للشفاء من الإصابة حتى يظهر في أفضل مستوى له على كافة النواحي.

وفضل المدرب منح اللاعب الوقت الكافي في التدريبات الجماعية للوصول إلى أفضل فورمة خاصة وان الفريق يتوافر به وفرة عددية في مركز حراسة المرمى ولا يوجد سبب من الأساس لاستعجال مشاركته أو التحامل عليه.

ويستعد الزمالك لملاقاة وادي دجلة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري.

وشارك جنش في التدريبات الجماعية للزمالك خلال الفترة الأخيرة بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها على هامش مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة أمم افريقيا الأخيرة.