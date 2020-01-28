رياضة | موقف الزمالك من القيد الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف الزمالك من القيد الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو نادي الزمالك في تغيير نظام القيد خلال الموسم المقبل بعد الأزمة التي حدثت في الفترة الماضية خلال انتقالات الشتاء.

وتعثر ضم صفقات جديدة للزمالك بسبب عدم فتح باب الاستبدال بشكل إستثنائي بعد هروب كل من التونسي حمدي النقاز ومحمود عبد المنعم كهربا.