رياضة | موقف الزمالك من القيد الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف الزمالك من القيد الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرغب مسئولو نادي الزمالك في تغيير نظام القيد خلال الموسم المقبل بعد الأزمة التي حدثت في الفترة الماضية خلال انتقالات الشتاء.
وقررت إدارة الزمالك التقدم بطلب رسمي وحشد أكبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية للوقوف مع الزمالك في نفس الموقف والمطالبة بإلغاء الاستبدال بشكل نهائي والعودة إلى النظام القديم وعدم وجود عدد محدد من الصفقات في ميركاتو الشتاء لإتاحة الفرصة لضم أكبر عدد من اللاعبين.
وتعثر ضم صفقات جديدة للزمالك بسبب عدم فتح باب الاستبدال بشكل إستثنائي بعد هروب كل من التونسي حمدي النقاز ومحمود عبد المنعم كهربا.
وقررت إدارة الزمالك التقدم بطلب رسمي وحشد أكبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية للوقوف مع الزمالك في نفس الموقف والمطالبة بإلغاء الاستبدال بشكل نهائي والعودة إلى النظام القديم وعدم وجود عدد محدد من الصفقات في ميركاتو الشتاء لإتاحة الفرصة لضم أكبر عدد من اللاعبين.
ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.
وواجه الزمالك أزمة في ميركاتو الشتاء الجاري بسبب نظام الاستبدال واستخدام 4 أوراق منهم قبل بداية الموسم الكروي الجاري وعدم تبقي سوى مقعد واحد فقط وتم التعاقد مع الكونغولي كابونجو كاسونجو.