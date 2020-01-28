رياضة | برشلونة يضع الرتوش الأخيرة لضم صفقة الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يضع الرتوش الأخيرة لضم صفقة الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إسبانية اليوم صباح الثلاثاء أن نادي ​برشلونة​ الاسباني يسعى بكل قوة من أجل التعاقد مع ​​رودريغو مورينو​ مهاجم فالنسيا ، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" ان برشلونة قام بعرض ثنائي الفريق موسى واغي أو أبيل رويز على ادارة فالنسيا لأجل إقناعها في إتمام الصفقة قبل نهاية الميركاتو الشتوي ، الجمعة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة ان فالنسيا استقر على الحصول على خدمات الظهير السنغالي موسى واغي، في إطار حاجته لتدعيم الجهة اليمنى، في حين ان اللاعب يفضل الاستمرار في الدوري الاسباني على ان يذهب الى نيس الفرنسي.

يذكر أن رغبة برشلونة في جلب مهاجم من أجل تعويض غياب النجم الاوروجوياني ​لويس سواريز​، الذي أجرى عملية جراحية ستبعده حتى نهاية هذا الموسم.