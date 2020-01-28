رياضة | سعد سمير يطير إلى ألمانيا مجددًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد سمير يطير إلى ألمانيا مجددًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطير سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال رحلته العلاجية للتعافي من قطع في وتر إكيليس.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن سعد سمير مدافع الفريق، سيتوجه إلى ألمانيا في غضون أسبوعين، لاستكمال رحلته العلاجية، بعد خضوعه لجراحة في «وتر أكيلس» تحت إشراف ماركوس فولتر، المتخصص في جراحات وتر أكيلس في ألمانيا.

ومن المقرر أن يخضع سعد سمير، لفحص طبي جديد في ألمانيا؛ للاطمئنان على حالته، قبل أن يقوم الخبير الألماني فولتر، بتحديد البرنامج التأهيلي الذي سينفذه اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكان سعد سمير قد تعرض لقطع في وتر أكيلس، خلال مشاركته في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.