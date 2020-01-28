رياضة | موقف رمضان صبحي من المشاركة في مباراة الأهلي والهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف رمضان صبحي من المشاركة في مباراة الأهلي والهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن آخر التطورات في إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر ومدى جاهزيته لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبدالحفيظ إن حالة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول، في تحسن مستمر، وأنه شارك في جزء من المران أمس، وسيتم تقييم حالته بشكل نهائي لتحديد موقفه من السفر مع الفريق إلى السودان.

وشهدت الفترة الماضية تحسنا كبيرا في حالة رمضان، وكشفت الأشعة التي أجراها اللاعب، يوم الأحد الماضي، عن التئام تمزق العضلة الخلفية الذي تعرض له وأبعده عن المشاركة في المباريات.

ويستعد الأهلي للسفر إلى السودان يوم الخميس المقبل؛ استعدادا لمواجهة الهلال المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.