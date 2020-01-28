رياضة | أزمة الرئيس.. جوزيه مورينيو يهدد زيدان في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة الرئيس.. جوزيه مورينيو يهدد زيدان في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدخل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني في قرارات زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لرغبته في إعادة جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي لقيادة النادي الملكي.

وكشفت صحيفة سبورت الإسباني عن سبب اختلاف زيدان وبيريز بشأن صفقة مواطنه بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الذي يرغب الفرنسي في ضمه للنادي الملكي لكن بيريز يرفض الصفقة.

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وأوضحت أن زيدان منزعج من محاولات الرئيس لإقناع البرتغالي جوزيه مورينيو في تدريب الملكي أكثر من مرة.

وأشارت أن بيريز يرى فيديريكو فالفيردي لاعب وسط الفريق الريال يتحسن ويتأقلم ولا داعي لصفقة بوجبا وهو ما يزيد الأمور سخونة مع زيدان.