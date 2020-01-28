رياضة | أسطورة هولندا مهاجما دي يونج: "لا أراه في الملعب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة هولندا مهاجما دي يونج: "لا أراه في الملعب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أسطورة كرة القدم الهولندية رود خوليت العديد من الانتقادات لمواطنه فرينكي دي يونج نجم برشلونة الإسباني.

وقال رود خوليت أسطورة هولندا في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "أعتقد لدى دي يونج مستوى أفضل من هذا, عندما يستلم الكرة حالياً يذهب لليمين واليسار فقط ! لا شيء يحدث آخر.

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وتابع نجم تشيلسي السابق: "أقول هذا لأنني أعلم أن لديه مُستوى أفضل من ذلك بكثير .. حتى الآن لم أراه".

واختتم: "أريد أن أمنح دي يونج الثقة, لأنه من الرائع مشاهدته عندما يمتلك الكرة، لكنني أنظر للنتيجة ; إذا كانت تمريراته واسعة في الملعب فلا يوجد فائدة ، وهناك أوقات يكرر فيها دي يونج ذلك".

ويستعد برشلونة لملاقاة ليجانيس يوم الخميس القادم ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.