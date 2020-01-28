رياضة | عاجل.. مؤشر جديد يقرب برشلونة من حسم صفقة المستقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مؤشر جديد يقرب برشلونة من حسم صفقة المستقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء عن وجود مؤشر جديد يقرب فريق الكرة الأول بنادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة المستقبل التي يطمح إليها الجهاز الفني للفريق بقيادة سيتين من اجل تعويض غياب لويس سواريز .

وأقنع مسؤولي برشلونة مجلس إدارة نادي فالنسيا بالتخلي عن خدمات الإسباني رويجو مورينو خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية حيث قالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن برشلونة عرض على الخفافيش ضم أحد الثنائي موسى واجي أو أبيل رويز في الصفقة .

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وتأتي خطوة عرض برشلونة واحد من الثنائي في محاولة لإقناع الخفافيش بإتمام الصفقة قبل نهاية سوق الإنتقالات الشتوية يوم الجمعة المقبل وتقليل القيمة المادية وأكمل التقرير أن فالنسيا إستقر بالفعل على ضم الظهير السنغالي الطائر موسى واجي لتدعيم الجبهة اليمنى .

وكان واجي قريب للغاية من الإنضمام إلى فريق نادي نيس الفرنسي لكن عرض فالنسيا يعتبر من العروض التي أعادت بريق الأمل للاعب الذي يتوفر على تقييم عالي بسبب مشاركته مع منتخب بلاده السنغال في إستحقاقات دولية رغم أنه لم يشارك أساسيًا مع فالفيردي أو سيتين لكنه سيكون مفيدًا في صفقة مورينو.