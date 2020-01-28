رياضة | رئيس الاتحاد الإسباني يفجر مفاجأة عن ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد الإسباني يفجر مفاجأة عن ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس مفاجأة مدوية عن عدم رغبة رئيسي ريال مدريد وبرشلونة في تواجده بمنصبه الحالي.

وقال خافيير تيباس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام اليوم: "سنعقد اجتماعا في مارس للحديث مع الأندية حول تطبيق VAR لأن هناك قلق كبير و لا توجد معايير محددة".

وأضاف: "في برشلونة و ريال مدريد لا يحبان أن أكون رئيسا لرابطة الليجا، بارتوميو تحدثت معه آخر مرة قبل 5 أشهر لكن فلورنتينو بيريز لم أتحدث معه منذ عامين تقريبا".

واختتم: "أتمنى رؤية نيمار في الليجا الموسم القادم وحتى أريد عودة جوارديولا لأنه أحد أفضل المدربين في العالم".