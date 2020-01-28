شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أهداف بتوقيع «زملاء الأمس» في تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق الكرة بنادي الزمالك نظيره وادي دجلة، مساء اليوم الثلاثاء، بمنافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري على ملعب القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك المواجهة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، في حين يخوضها دجلة وهو في التريب الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

وعلى مدار 18 مباراة جمعت الطرفين ببطولتي الدوري وكأس مصر، نجح الزمالك في الفوز في 11 مواجهة مقابل 7 تعادلات دون تحققيق دجلة أي فوز، علماً بأن واحد من التعادلات السبعة قد أنهاء الزمالك بالتفوق بركلات الترجيح، وأمطر نجوم الفارس الأبيض الشباك الدجلاوية بـ 32 هدفاً واستقبلوا 12 في مرماهم.

وتعتبر ظاهرة تسجيل اللاعبين للأهداف في شباك ناديهم السابق هي الأبرز خلال تاريخ مواجهات الفريقين، حيث وقع «زملاء الأمس» على 10أهداف شهيرة نرصدهم في التقرير التالي.

لقاء الدور الثاني للدوري موسم 2010-2011 والذي حسمه التعادل الايجابي بنتيجة 1-1، شهد على هدفاً لزملاء الأمس، سجله عمرو عادل مدافع الزمالك السابق لمصلحة دجلة من ركلة جزاء.

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وفي لقاء كأس مصر موسم 2011 الذي شهد على الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين برباعية للزمالك، استطاع خلاله حسن مصطفى دينامو الفريق الأبيض السابق من إحراز هدف دجلة الوحيد خلال تلك المواجهة.

وفي مباراة متقلبة الأطوار بالدور الأول للدوري موسم 2013-2014، يسجل محمد عبدالواحد مدفعحي الزمالك السابق هدفاً لدجلة في الشباك البيضاء من ركلة جزاء، حيث نجح أبناء زامورا من حسم المواجهة في النهاية بثلاثية أهداف مقابل هدفين.

مباراة الدور الثاني بالدوري موسم 2016-2017 كانت شاهدة على ثناية لزملاء الأمس، فسجل النيجيري ستانلي أوهايتشي في مرمى ناديه السابق دجلة بقميص الزمالك، كما نجح عرفة السيد مهاجم الزمالك السابق من إحراز يتيم لدجلة ومباراة حسمها فريق ميت عقبة بثنائية.

محمود علاء نجم دفاع الزمالك الحالي ودجلة السابق، استطاع زيارة شباك الفريق الأصفر ثلاثة مرات بعد الرحيل منه والانتقال للقلعة البيصاء، فأحرز الثلاثية على مدار أخر 4 مواجهات جمعت الفريقين، ومن بينهم هدفين من ركلتي جزاء.

وفي رباعية حسم بها الزمالك لقائه أمام دجلة بالدور الأول للدوري الموسم الماضي، سجل يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأبيض في مرمى وادي دجلة والذي سبق له الانضمام له واللعب بقميصه في موسم 2016-2017.

أخيراً عمر السعيد مهاجم وقناص الزمالك الحالي استطاع تسجيل هدفاً في ثنائية فريقه بالمرمى الدجلاوي بمباراة الدور الثاني للدوري الموسم الماضي، وذلك بعدما خلع قميص أبناء ماجد سامي وارتدى نظيره الأبيض في صيف 2018.