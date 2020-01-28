شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سبورت تعلق على إمكانية رحيل زيدان عن تدريب ريال مدريد نهاية الموسم بسبب بيريز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020 ذكرت صحيفة سبورت الاسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الاسباني يتدخل في قرارات زين الدين زيدان المدير الفني للفريق مما يغضب الفرنسي.

Advertisements ورحل المدرب الفرنسي من قبل بسبب تدخل بيريز وعاد مرة أخرى لتدريب الملكي بعد الإطاحة بسانتياجو سولاري الموسم الماضي لإنقاذ الريال من موسم سيء. وكشفت الصحيفة عن سبب اختلاف زيدان وبيريز بشأن صفقة مواطنه بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الذي يرغب الفرنسي في ضمه للنادي الملكي. وأكدت الصحيفة أن مدرب الميرينجي منزعج من محاولات الرئيس لإقناع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير حالياً في تدريب الملكي أكثر من مرة قبل عودة زيدان. وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز يرى فيديريكو فالفيردي لاعب وسط الفريق الريال يتحسن ويتأقلم ولا داعي لصفقة بوجبا.

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