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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل أعمال أشرف حكيمي ينفي وجود مفاوضات مع بايرن ميونخ لضم المغربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن عدم وجود مفاوضات بين بايرن ميونخ وأشرف حكيمي لاعب ريال مدريد الاسباني المعار لبوروسيا دورتموند الألماني.
ويرغب زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي في إعادة المغربي لسانتياجو ببرنابيو والتي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري بعد تقدم مستواه في البوندسليجا وحصل على فرصة كبيرة للعب مع دورتموند لمدة موسمين.
وصرح أليخاندرو كامانو وكيل أعمال حكيمي لوسائل الإعلام قائلاً” : نعم أنه نادي عريق ،ولكن أنفي هذه الشائعات لا توجد بيني وبين بايرن ميونخ أي مفاوضات . وأكد وكيل المغربي: أشرف تألق مع بوروسيا دورتموند وقدم مستوى رائع ولفت أنظار الكثير اليه وترغب أندية كبيرة في التعاقد معه وبالرغم من حبه لفريق الفستيفال ولكن لم يقرر بعد البقاء أم الرحيل.
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