شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ثلاث بطاقات دفعة واحدة في مباراة في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020 نشرت صفحة نادي غارفوث الانكليزي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة يظهر خلالها حكم مباراة فريقه مع نادي بريدلينغتون لمرة واحدة في دوري الشمال الانجليزي.

وكان حكم اللقاء قرر رفع بطاقة صفراء للاعب اليكس لو على اعاقة حصلت قبل ثوان حيث قرر استكمال الهجمة المخصصة لبريدلينغتون قبل ان يقوم اليكس باعاقة ثانية تستحق بطاقة صفراء ثانية ما ادى الى توجه الحكم لرفع بطاقتين صفراوتين ومن بعدها طرد اللاعببشكل مباشر من ارض الملعب، حيث اعتبرت الصفحة الخاصة بالفريق ان هذه الحالة لا تحدث كل يوم.

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