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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نوران جوهر تتوج ببطولة carol Weymuller لسيدات الاسكواش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
توجت المصرية نوران جوهر المصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش ببطولة كارول ويمولر Carol Weymuller التي استضافتها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة بين 22 إلى 28 الشهر الجاري و والبالغة مجموع قيمة جوائزها حوالي 51 ألف دولار.
وفازت نوران على مواطنتها نور الطيب المصنفة الرابعة عالميا في المباراة النهائية بنتيجة 3-0 حيث جاءت الاشواط على الشكل التالي : 11-9 و 11-5 و 11-2.
ويعد هذا النهائي هو الثاني الذي تتفوق فيه نوران جوهر على نور الطيب خلال الموسم الجاري بعد نهائي بطولة اميركا المفتوحة للعبة .
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