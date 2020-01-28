نوران جوهر تتوج ببطولة carol Weymuller لسيدات الاسكواش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

توجت المصرية ​نوران جوهر​ المصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش ب​بطولة كارول ويمولر​ Carol Weymuller التي استضافتها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة بين 22 إلى 28 الشهر الجاري و والبالغة مجموع قيمة جوائزها حوالي 51 ألف دولار.



وفازت نوران على مواطنتها ​نور الطيب​ المصنفة الرابعة عالميا في المباراة النهائية بنتيجة 3-0 حيث جاءت الاشواط على الشكل التالي : 11-9 و 11-5 و 11-2.

ويعد هذا النهائي هو الثاني الذي تتفوق فيه نوران جوهر على نور الطيب خلال الموسم الجاري بعد نهائي ​بطولة اميركا المفتوحة​ للعبة .