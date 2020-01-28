شكرا لقرائتكم وادي دجلة ضد الزمالك .. مصطفي محمد يقود الهجوم الأبيض وكاسونجو "احتياطى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وادي دجلة ضد الزمالك



يخوض الزمالك مواجهة قوية اليوم الثلاثاء، حينما يحل ضيفا على وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من منافسات مسابقة الدورى المصري الممتاز، والتى يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته فى البطولة المحلية، بعدما حقق ثلاث انتصارات متتالية أمام أسوان وطنطا والجونة، فى الجولات الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة على الترتيب.

موعد مباراة وادي دجلة والزمالك والقنوات الناقلة



مباراة وادي دجلة ضد الزمالك تقام فى السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، وتذاع علي قنوات تايم سبورت وأون سبورت.

وادي دجلة ضد الزمالك .. غياب طارق حامد وبن شرقي والسعيد



واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على إجراء عدد من التغييرات على تشكيل فريقه الأساسى أمام وادى دجلة، لتعويض الغيابات ضمن صفوف الفريق بعد تأكد غياب الثنائى طارق حامد، لاعب وسط الأبيض وعمر السعيد، مهاجم الفريق، بعد حصولهما على الإنذار الثالث فى مباراة الجونة الأخيرة بالدورى، بالإضافة إلى غياب المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الزمالك، عن المباراة، بعدما تعرض للإصابة فى العضلة الضامة أثناء مشاركته فى الإحماء قبل مباراة الأبيض ومازيمبى الكونغولى.

وادي دجلة ضد الزمالك .. تعرف على تشكيل الأبيض المتوقع



ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون :

محمد أبو جبل في حراسة المرمي

حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع

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فرجاني ساسي ومحمد حسن في خط الوسط

شيكابالا ومحمد أوناجم وأوباما في خط الوسط المهاجم

مصطفى محمد في خط الهجوم

وادي دجلة ضد الزمالك .. كاسونجو "احتياطي"



من المنتظر أن تشهد دكة الزمالك في مباراة اليوم ظهور الكونغولي كاسونجو العائد من الإعارة من الوداد المغربي عقب قيده في قائمة الفريق المحلة والأفريقية في الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.





ترتيب الزمالك ودجلة في جدول الدوري المصري



يحتل الزمالك لمركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالها 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.