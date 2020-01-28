شكرا لقرائتكم سموحة ينعش خزينة الأهلي بـ 2 مليون جنيه نظير إعارة صلاح محسن ومنعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تنتعش خزينة النادي الأهلي بمبلغ 2 مليون جنيه، وهي قيمة إعارة ثنائي الفريق صلاح محسن ومحمد عبد المنعم لسموحة بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية الموسم، وانتقل صلاح محسن لسموحة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، بعد المفاوضات التى دارت بين الجانبيين خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي انتقل محمد عبد المنعم هو الأخر لسموحة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يسمح للنادي السكندري بتجديد الإعارة منعم لمدة سنة إضافية حال موافقة الأهلي.
وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء ، الأحد الماضي باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
سجل هدف الأهلى جونيور أجاى فى الدقيقة 31، وبذلك ينجح الأهلى فى اصطياد النجم التونسى فى رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.
وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالى ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
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