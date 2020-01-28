شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يؤكد جاهزية محمد الشناوي لموقعة الهلال السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي أن محمد الشناوي، حارس الفريق الأول، جاهز للسفر مع بعثة الأهلي إلى السودان؛ استعدادًا لمواجهة الهلال المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة الحاسمة التي يسعى الأهلي للفوز بها، والتأهل من خلالها إلى دور الثمانية؛ متصدرا المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وأوضح مدير الكرة، أن الشناوي، أجرى الفحوصات الطبية اللازمة مؤكدا، أن حالة اللاعب، مطمئنة وسيكون متواجدا مع الفريق في رحلة السودان، المقرر لها الخميس المقبل.

وكان الشناوي، قد تعرض لإصابة أثناء مشاركته في مباراة النجم الساحلي يوم الأحد الماضي، وتدخل الجهاز الطبي، واستكمل الحارس الدقائق الأخيرة في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف وتصدره لقمة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.

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وخضع الشناوي لأشعة وفحوصات طبية أمس كشفت عن تعرضه لإصابة بسيطة لن تمنعه من التواجد مع الفريق خلال رحلته إلى السودان.

سجل هدف الأهلى جونيور أجاى فى الدقيقة 31، وبذلك ينجح الأهلى فى اصطياد النجم التونسى فى رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالى ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.